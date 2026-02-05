যত দ্রুত সম্ভব নতুন সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর : প্রেস সচিব

নির্বাচনের পরপরই যত দ্রুত সম্ভব অন্তর্বর্তী সরকার নতুন সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচিত সংসদে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো ভূমিকা থাকবে না। নির্বাচনের পরপরই নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করবেন, এর পরপরই তাদের প্রতিনিধির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে সরকার।সেটা যত দ্রুত সম্ভব হবে তত দ্রুত এই কাজটা করা হবে।
তিনি বলেন, সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে হ্যান্ডওভার করা হবে। তিন দিনের মধ্যে যদি এমপিরা শপথ নেন, শপথ নেওয়ার পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লিডারকে ডাকা হবে যে, আপনি আসেন, শপথ নেন নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। তিন দিনের মধ্যে এটা হয়ে যেতে পারে।মানে ১৫ ফেব্রুয়ারিতেও হয়ে যেতে পারে, এটা ১৬ ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে। আমার মনে হয় না এটা ১৭ বা ১৮ ফেব্রুয়ারির পরে যাবে।