যথাযোগ্য মর্যাদায় পাইকগাছার আগড়ঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ১১নং আগড়ঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৬ সেপ্টেম্বর গতকাল শনিবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছন্দা ঘোষ এর সভাপতিত্বে ও সহকারী শিক্ষক শেখ ইসরাইল হোসেনের সঞ্চালনায় সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে উক্ত মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় বক্তব্য রাখেন হাফেজ শেখ হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দেয় এবং প্রজন্মের কাছে ইসলামের আলো পৌঁছে দেয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, নবী করীম (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তার জীবনাদর্শ অনুসরণ করলেই দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।
ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ বিশ্ববাসীর জন্য উৎকৃষ্টতম অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আর এর মধ্যেই মুসলমানদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। এছাড়াও নবীর জীবনীর ওপর আলোকপাত শেষে দুয়া পরিচালনা করেন তিনি।
এ সময় বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিক মোশারত সুলতানা, রেবেকা খাতুন, সালমা নাসরিন ডলি, পলাশ কুমার, রুমা খাতুন, হাফিজা ইয়াসমিন সহ এম এল এস বিল্লাল হোসেনসহ উক্ত আয়োজনে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক গন অংশ নেন।