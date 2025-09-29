যশোরের শার্শা থানা পুলিশের অভিযানে গাঁজা ও বিস্ফোরণ উপাদানসহ আটক -১

যশোরের শার্শা থানা পুলিশের অভিযানে ১০ কেজি গাঁজা ও ২ কেজি বিস্ফোরক উপাদানসহ একজনকে আটক করেছে শার্শাথানার পুলিশ সদস্যরা।
আটক আসামী হলেন,শার্শা থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আনোয়ার আলী সরদারের ছেলে শাহাজান আলী (৪৭)। সোমবার( ২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে পুলিশ জানায়,শার্শা থানাধীন গোড়পাড়া পুলিশের অভিযানে রোববার রাত১৯.৩৫ সময় শার্শা থানাধীন রামচন্দ্রপুর (পশ্চিমপাড়া) গ্রামস্থ ধৃত আসামীর বসত বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বের ছোট খড়ি ঘরের মধ্যে অভিযান পরিচালনা করে গাঁজসহ তাকে আটক করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে একজন আসামি পালিয়ে যায়।
মূল্য অনুমান ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এবং ০২ (দুই) কেজি কথিত বিস্ফোরক উপাদান, মূল্য অনুমান ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা।
শার্শাথানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল আলিম জানান, ধৃত ও পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে পৃথক দুইটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ধৃত আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তা।