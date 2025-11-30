যশোরে অস্ত্র ও মাদকসহ লিটন গাজী আটক

যশোরে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, গুলি, ম্যাগজিন ও মাদকসহ লিটন গাজী নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। শনিবার রাতে ডিবি ওসি মঞ্জুল হক ভুঞার নেতৃত্বে একটি দল শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।
ডিবি সূত্র জানায়, লিটন গাজীর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ গুলি, ম্যাগজিন ও বিভিন্ন ধরনের মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করছে গোয়েন্দা বিভাগ। এ ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানাতে আজ দুপুরে ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে উদ্ধারকৃত অস্ত্র-মাদক, তার পূর্বের মামলা এবং আটক হওয়ার পেছনের কারণসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হবে।