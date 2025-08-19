যশোরে বিচারকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : যশোরে বিচারিক দায়িত্ব ফেলে ভ্রমণে যাওয়ার অভিযোগে এক বিচারকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন যশোরের সিনিয়র আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি অ্যাডভোকেট দেবাশীষ দাস। একই সঙ্গে তিনি অপর এক বিচারকের দায়িত্ব পালনে গাফিলতির কথাও অভিযোগে উল্লেখ করেছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) ডাকযোগে এ অভিযোগ পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন অ্যাডভোকেট দেবাশীষ দাস।
অভিযোগে তিনি জানান, গত ১৫ আগস্ট (শুক্রবার) যশোর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুবাইদা রওশন আরা। ওইদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন আসামিকে আদালত ভবনের নিচতলার হাজতখানায় আনা হয়।
আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক লোকও। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক আদালতে না থেকে ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীতে ফুলবাগান ভ্রমণে যান। এতে আসামি ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করেন তিনি।
একই অভিযোগে আরও বলা হয়, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লস্কর সোহেল রানাও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না।
অ্যাডভোকেট দেবাশীষ দাস অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন, কয়েক মাস আগে যশোর জজ আদালতের হাজতখানা থেকে দুপুরে এক আসামি পালিয়ে যায়। এছাড়া যশোরে সম্প্রতি হত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় রাতে হাজতখানায় আসামিদের রাখা নিরাপত্তার জন্য হুমকি।সার্বিক বিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান অ্যাডভোকেট দেবাশীষ দাস।
ঢাকাপ্রতিদিন /এআর