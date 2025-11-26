যশোরে যুবদল নেতা রানা আটক: ককটেল ও অস্ত্র উদ্ধার

যশোর কোতোয়ালি থানা পুলিশ সাতটি ককটেল, তিনটি পেট্রোল বোমা সদৃশ বস্তু ও কয়েকটি ধারালো অস্ত্রসহ যুবদল নেতা মাসুদ আল রানাকে আটক করেছে। তিনি চাঁচড়া রায়পাড়া রাজা বরদাকান্ত রোড এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে এবং স্থানীয় ৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক।
কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক আনিছুর রহমান খান জানান, মঙ্গলবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা রানার বাড়িতে অভিযান চালান। সকাল ছয়টার দিকে তাকে আটক করা হয়। পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে তার দেখানো মতে বাড়ির উঠানের পাশে রান্নাঘরের পেছন থেকে সাতটি ককটেল, তিনটি কাঁচের বোতলে পেট্রোল বোমা সদৃশ বস্তু, একটি ছোরা এবং দুটি হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া এসব বোমা ও অস্ত্র রানার নিজের কি না, তা তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ঘটনার বিষয়ে থানায় মামলা করার প্রস্তুতিও চলছে।