যশোরে ১০ হাজার ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

যশোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (১২ অক্টোবর ২০২৫) রাত সাড়ে ৯টার দিকে কোতয়ালী মডেল থানার ইছালি ইউনিয়নের মনোহরপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, যশোর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। অভিযানে যশোর-টু-মাগুরা মহাসড়কের মেসার্স সিদ্দিক বিশ্বাস ফিলিং স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোহাগ পরিবহনের এক যাত্রীকে সন্দেহভাজন হিসেবে তল্লাশি করা হয়।
তল্লাশিতে ওই যাত্রীর দেহ থেকে ১০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম মো. মহিবুর রহমান রিমন (৩১)। তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের মাছিজিদ্দা গ্রামের বাসিন্দা। তার পিতা মো. শাহ আলম ও মাতা রহিমা বেগম।
এ ঘটনায় পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বাদী হয়ে যশোর কোতয়ালী মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, যশোরের উপপরিচালক মো. আসলাম হোসেন বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান। ইয়াবাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।”