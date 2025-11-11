যারা বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সংস্কার বাধাগ্রস্থ করেছে তাদের সঙ্গে জোট নয় হাসনাত আব্দুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, যারা সংস্কার ও জণআকাংখার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হবে না এনসিপি।দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম স্পষ্ট করেছেন, স্বতন্ত্র ভাবে যারা সংস্কারের পক্ষে জোটবদ্ধ হতে চায় প্রয়োজনে তাদের আমরা নেবো। সংস্কারের পক্ষে এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষের শক্তিগুলো আসতে চাইলে তাদের নিয়ে আমরা জোট করতে পারি। কিন্তু যারা সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, সংস্কার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে, ২৪’র জণআকাঙ্খার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের সাথে এনসিপি’র কোন জোট করা সম্ভব নয়।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর)সকালে নারায়ণগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির(এনসিপি) জেলা কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন , নির্বাচনী জোট বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা সবসময় ছাড় দিয়ে এসেছি। আমরা সংস্কার ও জাতীয় ঐক্যমত্যের প্রশ্নে সবসময় ছাড় দিয়েছি। জাতীয় ঐক্যমত ও সংস্কারের প্রশ্নে যারা আসতে চায় তাদেরকে নিয়ে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়কে আমরা ওয়েলকাম জানাবো।
তিনি বলেন, নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আমাদের প্রাথমিক প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। আমাদের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ইতিমধ্যে আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রার্থী ঘোষণার কথা বলেছেন।
হাসনাত বলেন, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের সামনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমরা দেখছি টকশোতে আওয়ামী লীগের যারা সুবিধাভোগী ছিল, কিছু পেইড বুদ্ধিজীবী আছে। যাদের ভাড়ায় খাটানো যায় তারা আওয়ামী লীগের পক্ষে বৈধতা উৎপাদন করেছে। কিন্তু গত দুইদিনে তাদের কার্যক্রমে বুঝে যাওয়া উচিত আওয়ামী লীগ কখনও গণমানুষের দল ছিল না।এসব জ্বালাও পোড়াও আগুন সন্ত্রাস অতীতে কারা করেছিল এবং বর্তমানে কারা করছে এটা গত দুইদিনের কার্যক্রমে স্পষ্ট। আওয়ামী লীগের পতন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে হয়নি, যে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ফিরিয়ে আনার কথা হবে। আওয়ামী লীগের পতন হয়েছে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।
তিনি বলেন, আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে জেলা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে আমরা আমাদের কমিটি সম্প্রসারিত করছি।একইসাথে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে অফিস করছি। সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এগুলো আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ।