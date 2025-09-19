যুব সমাজকে বাঁচাতে রাজারহাটে মাদক প্রতিরোধ সমাবেশ

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নের বটতলা আমিন বাজারে “মাদককে না বলি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি” – এই স্লোগানকে সামনে রেখে মাদক প্রতিরোধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫) বাদ মাগরিব এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছিনাই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোশারফ হোসেন। মহিধর যুব সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণের আয়োজনে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ নাজমুল আলম।
তার বক্তব্যে তিনি বলেন, “মাদক একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি শুধু একজনকে নয়, পুরো পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে। মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে, কিন্তু জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া মাদকমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব নয়। প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় নজরদারি বাড়াতে হবে এবং যেকোনো মাদক সংক্রান্ত তথ্য সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে হবে।”
বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি মোঃ নিজামুল হক নিজাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী ছিনাই ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মাওঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক ও বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলাম বেলালসহ স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।
অন্য বক্তারা বলেন,“মাদক আজ গ্রাম থেকে শহর—সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অভিশাপ থেকে যুব সমাজকে বাঁচাতে হলে পরিবার, শিক্ষক, সমাজের নেতৃত্ব—সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।” “যুব সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। তারা যদি মাদকে আসক্ত হয়, দেশ পিছিয়ে পড়বে। তাই মাদক বিক্রেতা ও সেবনকারীদের সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত।”
সমাবেশে স্থানীয় শিক্ষক, ইমাম, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বাজার কমিটির সদস্য, ছাত্র-যুবক এবং গ্রামীণ সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিপুল জনসমাগম ঘটে।
পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোঃ রমজান আলী, সহঃ সভাপতি মহিধর রিফিউজি যুব সংঘ।
বক্তারা একযোগে মাদককে না বলার শপথ নেন এবং এলাকা থেকে মাদক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।