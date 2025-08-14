বৃহস্পতিবার, ১৪ অগাস্ট ২০২৫, ০৯:১২ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
/ নগর–মহানগর

যেসব এলাকায় আজ ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না

অনলাইন ডেস্ক :
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৫, ১২:২৫ অপরাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন নগর-মহানগর ডেস্ক : গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের কারণে আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা জেলা ও আশপাশের বিভিন্ন স্থানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) এক বার্তায় তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা অংশের অন্তর্ভুক্ত মৌচাক-নিমাইকাশারী-বটতলা-রানীমহল-সারুলিয়া বাজার-স্টাফ কোয়ার্টার অংশে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মোট ১১ ঘণ্টা গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তরের কাজ চলবে।

এর ফলে চিটাগাং রোড, সারুলিয়া, স্টাফ কোয়ার্টার, গলাকাটা ব্রিজ, মাতুয়াইল, মৃধা বাড়ী, সানার পাড়া, বড়ভাঙ্গা, মাদানীনগর ও রসুলনগর এলাকায় বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তপক্ষ।

এছাড়া, ডিএনডি বাঁধের আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর

 

 


