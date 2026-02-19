বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:২০ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
দ্রব্যমুল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সালথায় ভ্রাম্যমান আদালতের বাজার মনিটরিং ফুলপুর পরিবার ফেসবুক গ্রুপের উদ্যোগে ‘২ টাকায় ইফতার’ বিতরণ চাঁপাইনবাবগঞ্জে এরফান গ্রুপের সহযোগিতায় মাসব্যাপী ইফতার বিতরনের উদ্বোধন রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ফুলপুরে মোবাইল কোর্ট, ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা পাইকগাছার শ্যামনগরে বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিটে মুদি দোকান পুড়ে ভস্মীভূত রমজানের শুরুতেই চড়া নিত্যপণ্যের বাজার হালুয়াঘাট ধোবাউড়ার উন্নয়ন সুশাসন মানসম্পন্ন জনসেবা দেয়ার আহবান এমপি রুবেলের মতলব উত্তরে মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে ছেংগারচর দ্বীনিয়া মাদ্রাসার মিছিল ট্রাক-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত স্পেয়ার পার্টসে ৭০% পর্যন্ত ছাড় পাচ্ছেন রিয়েলমির গ্রাহকরা লোহাগাড়ায় নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন, ইউএনও’ র অভিযান,৫৭ হাজার টাকা জরিমানা নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নব-যোগদানকৃত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মতবিনিময় আনোয়ারায় আন্তঃজেলা গরু চোর ও ডাকাতি মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার ভিসা জটিলতা নিরসনে সরকার সক্রিয়: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সরকার শিক্ষাকে আর খরচের খাত হিসেবে দেখবে না: শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অন্তর্বর্তীসহ আ.লীগ আমলের শিক্ষাখাতের অনিয়ম খতিয়ে দেখা হবে: শিক্ষামন্ত্রী হাইকোর্টে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন ভিন্নমত দমন নয়, স্বাগত জানানো হোক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি: জামায়াত আমির ইউএমএফ বাগেরহাট জেলা কমিটি গঠন: সভাপতি সৈকত মন্ডল, সম্পাদক সাগর মল্লিক কাউখালীতে রমজান মাসে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা কাউখালীতে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার ড.মোঃ জালাল উদ্দিন এমপি’র পক্ষ থেকে ছেংগারচর পৌরবাসীকে সম্ভাব্য মেয়র পদপ্রার্থী উজ্জল ফরাজীর পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা বার্তা গাজীপুরে ১২০ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবক আটক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজের গাড়িতেই চলাফেরা করছেন শেরপুরে বন দখল করে বসত নির্মাণের চেষ্টা ; ঘর উচ্ছেদ করে জালিয়ে দিল বনবিভাগ সবসময় বন্দর প্রেসক্লাবের পাশে আছি : প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম পীরগাছায় অন্তঃস্বত্ত্বা এক তরুণীর মৃত্যু মুকসুদপুরে ষড়যন্ত্র করে পিয়াজের জমিতে পচনশীল ঔষধ প্রয়োগ,এতে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেনকে ড্যাবের শুভেচ্ছা ঠাকুরগাঁওয়ের মাটি থেকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে : মির্জা ফখরুলের সংগ্রমাম, নেতৃত্ব ও প্রত্যাবর্তনের গল্প
/ অর্থ-বাণিজ্য

রমজানের শুরুতেই চড়া নিত্যপণ্যের বাজার

মাহফুজ জাহিদ
বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৭:৪৪ অপরাহ্ন

মাহে রমজানের শুরুতেই চড়া রাজধানীর নিত্যপণ্যের বাজার। সরবরাহে ঘাটতি না থাকলেও পেঁয়াজ কাঁচামরিচ, লেবু, টমেটো, শসা ও ধনেপাতা, ছোলা, মসুর ডালের মতো ইফতারসামগ্রীর দামও বেড়েছে। এরমধ্যে বেগুন ও শসার দাম হাঁকিয়েছে সেঞ্চুরি। লেবুর হালি ঠেকেছে ১২০ টাকায়।

তবে মাছ, মুরগি গরু ও খাসির বাজার উচ্চমূল্যে স্থিতিশীল। এছাড়া প্রতিহালি ডিম বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা দরে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সরেজমিনে রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও উত্তাপ ছড়াচ্ছে সবজির দাম। বিশেষ করে লেবু,শসা আর বেগুনের দামে ক্ষুব্ধ ক্রেতারা।

মান ও আকারভেদে এক হালি লেবু এখন বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১২০ টাকায়, গত সপ্তাহে যা ছিল ৬০ থেকে ১০০ টাকা। কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ১৮০ থেকে ২৪০ টাকায়, আগে যা ছিল ১৪০ থেকে ১৮০ টাকা। টমেটো বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ৫০ থেকে ৮০ টাকায়, গত সপ্তাহে যা ছিল ৩০ থেকে ৬০ টাকা। গাঁজর বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা, যা গতসপ্তাহে ছিল ৫০ টাকা।

বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১২০ টাকা কেজিতে, এক সপ্তাহ আগে যা ছিল ৬০ থেকে ৮০ টাকা। শসা ও ধনেপাতার দামও কেজি প্রতি ২০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।এছাড়া মান ও প্রকার ভেদে মিষ্টিকুমড়া প্রতিকেজি ৩০ টাকা, মুলা ৪০ টাকা, ঝিঙ্গা ৮০ টাকা, শিম ৬০ থেকে ৮০ টাকা, চিচিন্দা ৮০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ প্রতিপিস ৬০ থেকে ৮০ টাকা, ফুল কপি ৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০ টাকা এবং প্রতি আটি শাক ১৫ থেকে ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতা মো. শরিফ হোসেন বলেন, গত কয়েক দিন ধরেই সবজির দাম বেড়েছে। আজকে থেকে শসা, লেবু, গাজর, টমেটো ধনেপাতা, কাঁচা মরিচের দাম কেজিতে ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়েছে।

লেবু বিক্রেতা আবদুল কাদের বলেন, লেবুর চাহিদা রমজানে অনেক বেড়ে যায়। পাইকারি বাজার থেকেই বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। তাই খুচরা বাজারেও দাম একটু বেশি।

মালিবাগ কাঁচা বাজারে সবজি কিনতে আসা মো. শরিফ শেখ বলেন, রমজান আসলেই নিত্যপণ্যের দাম বাড়াটা এখন রীতি হয়েছে গেছে। এক হালি লেবু কিনতেই ১২০ টাকা গুনতে হচ্ছে। বেগুন আর শসার দামও ১০০ টাকার ওপরে। অন্য জিনিসের কথা নেই বললাম। আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ নিদিষ্ট আয় দিয়ে চলতে হয়। হঠাৎ কোনো কিছুর দাম বেড়ে গেলে চলতে কষ্ট হয়, ঋণ করতে হয়। নতুন সরকারের কাছে একটাই চাওয়া নিত্যপণ্যের বাজার যেন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

আরেক ক্রেতা আবুল মিয়া ঢাকা প্রতিদিন কে বলেন, সরবরাহ ঠিক আছে, বাজারে পণ্যও আছে। তারপরও কেনো দাম এত বেশি। এর কোনো উত্তর পাই না। রমজান এলেই যেন কিছু পণ্যের দাম বাড়ানো যেন নিয়ম হয়ে গেছে।

এদিকে রাজধানীর অন্যতম পাইকারি বাজার কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রকারভেদে লেবু হালি প্রতি ২০ থেকে ৩০ বেড়ে পাইকারি ৬০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর শসা ও বেগুন প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা দরে। এছাড়া মরিচ ৮০-১২০, টমেটো ৩০-৫০, ধনেপাতা ৭০ ও গাজর ৩০ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে পাইকারিতে।

মুদিপণ্যের মধ্যে বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা, যা আগে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা বিক্রি হয়েছে এক দিন আগেও। মসুর ডাল ১৮০ টাকা কেজি যা এক দিন আগেও বিক্রি হয়েছে ১৬০ টাকা কেজি। ছোলা বিক্রি হচ্ছে ১১০ টাকা কেজি কয়েক দিন আগেও বিক্রি হয়েছিলো ৯০ টাকন কেজি। ডিম প্রতি হালি ৪০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া আদা ১৬০ টাকা থেকে ১৮০ টাকা, রসুন ১৭০ থেকে ২০০ টাকা কেজি। বেসন প্রতি কেজি ১১০ থেকে ১৪০ টাকা, মুগ ডাল ১৬০ টাকা কেজি, মটর ডাল ১২০ টাকা, চিনি ১০০ টাকা ও সয়াবিন তেল ১৯৫ টাকা লিটার বিক্রি হতে দেখা গেছে।

কারওয়ান বাজারের মহিন জেনারেল স্টোরের মো. ফরিদ বলেন, পেঁয়াজ, মসুর ডাল ও ছোলার দাম বেড়েছে। কেন বেড়েছে সেটাতো বলতে পারবো না। আমরা বেশি দামে কিনছি বেশি দামে বিক্রি করছি।

ডিম বিক্রেতা মো. আতিক বলেন, ডিমের দাম নির্বাচনের আগেই বেড়েছে। নতুন করে আর কি বাড়বে। প্রতি হালি মুরগির ডিম ৪০ টাকা, হাঁসের ডিম ৮০ টাকা, দেশি মুরগির ডিম ১০০ টাকায় বিক্রি করছি।

বাজারে উচ্চমূল্যে স্থিতিশীল রয়েছে সব ধরেন মাংসের দাম। গত এক সপ্তাহ ধরেই ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা, সোনালি ৩৪০ টাকা আর লেয়ার ৩৪০ টাকা কেজিতে। মুরগি বিক্রেতা নুর ইসলাম বলেন, দাম কয়েকদিন ধরে একই আছে। কমার কোনো খবর নেই, আবার বাড়েওনি।

কারওয়ান বাজারের মাংস ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জালাল জানান, খাসির মাংস এখন কেজি প্রতি ১ হাজার ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, এক সপ্তাহ আগে যা ছিল ১ হাজার ২৫০ টাকা। উচ্চ চাহিদার কারণেই দাম বেড়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

গরুর মাংসের দামও কেজি প্রতি ২০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। মাংস বিক্রেতা মো. রানা বলেন, প্রতিকেজি গরুর মাংস বিক্রি করছি ৮০০ টাকা কেজি। চাহিদা বেশি থাকায় দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতিটি গরুর দাম ৫ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে, ফলে গরুর মাংসের দামও বেড়েছে।

এদিকে অপরিবর্তিত রয়েছে মাছের বাজার। বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রতি কেজি পাঙাশ ২০০ থেকে ২২০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, রুই ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা, মৃগেল ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা, দেশি টেংরা ৭৫০ টাকা, বাইন ৬০০ টাকা, শিং ৪০০ থেকে ১০০০ টাকা, পোয়া ৩৫০ থেকে ৫০০ টাকা, শোল ৭০০ টাকা এবং টাকি ৩০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে চিংড়ির দাম তুলনামূলক বেশি। আকার ও জাতভেদে প্রতি কেজিতে খরচ করতে হচ্ছে ৫৫০ থেকে ৯০০ টাকা, আইড় ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা, পাবদা ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, মলা ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। তবে ইলিশের দাম আকাশচুম্বি ছোট ইলিশ প্রতি কেজি ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা, মাঝারি ইলিশ ২ হাজার থেকে ২৫০০ টাকা এবং বড় ইলিশ ২৫০০ থেকে ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে।


এই বিভাগের আরো খবর
কমিউনিটি ব্যাংক ও ‘আমরা নারী’র ক্যান্সার সচেতনতা সেমিনার
কমিউনিটি ব্যাংকের সঙ্গে টাইগার নিউ এনার্জি ও এক্সপার্ট সলিউশনস লিমিটেডের চুক্তি স্বাক্ষর
উৎপাদনে শতভাগ সক্ষমতা না থাকার পরেও প্যারেন্ট স্টক আমদানিতে শর্তারোপ, উদ্বেগ পোল্ট্রি শিল্পে
নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ৪ দিন বন্ধ থাকছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
ডিজিটাল কমার্সে কমিউনিটি ব্যাংক-ভিনি কসমেটিকস অংশীদারিত্ব
বিজট্রেড ভেঞ্চারসের সঙ্গে কমিউনিটি ব্যাংকের সমঝোতা

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin