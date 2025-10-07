রাইসা মনির মামলা এফআইআর করার নির্দেশ

বাবার হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার শিশু রাইসা মনি অবশেষে আইনি সহায়তা পেয়েছে। মঙ্গলবার ঝালকাঠি জেলা জজ আদালতের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফয়সাল খান (এপিপি)শিশুটির পক্ষে একটি নালিশী মামলা দায়ের করেন।
আদালত বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে মামলাটি আমলে নেন। পরে ঝালকাঠি সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক শেখ মোহাম্মদ রুবেল শিশুটির বাবার বিরুদ্ধে এফআইআর হিসেবে মামলা গ্রহণের নির্দেশ দেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি)। আদালতের এই নির্দেশে মামলার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে।
এর আগে আইনজীবী ফয়সাল খান নিজের ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলেন, “ইনশাআল্লাহ, শিশু রাইসা মনিকে যে পাষণ্ডরা নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে, তাদের বিচার নিশ্চিত করতে রাইসা মনির পাশে ‘রেসকিউ ল পরিবার’ সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে সর্বোচ্চ আইনি সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
তিনি আরও বলেন, “রাইসা মনির ন্যায়বিচার আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলবে।”
আইনজীবী ফয়সাল খান আদালতপাড়ায় নীতিবোধ, সততা ও পেশাদারিত্বের জন্য সমাদৃত। রাইসা মনির পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আবারও প্রমাণ করলেন— একজন আইনজীবী শুধু মামলার কারিগর নন, ন্যায় ও মানবিকতার প্রতীকও হতে পারেন।
স্থানীয়রা জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাইসার ওপর নির্যাতনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে তা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানবিক এই উদ্যোগে অনেকেই ফয়সাল খানের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সমর্থন জানাচ্ছেন।