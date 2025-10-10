রাউজানের আদ্যাপীঠ অনাথালয়ে নর নারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত

দক্ষিণ রাউজানের আদ্যাপীঠ অনাথালয় আশ্রমে স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র দে’র স্মরণে নবম তম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নর নারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
দিনব্যাপী আয়োজিত এ ধর্মীয় ও মানবিক অনুষ্ঠানে পূজা-অর্চনা, ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এ উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।
অনুষ্ঠানে উত্তর গুজরা আদ্যাপীঠ অন্নদা ঠাকুর রামকৃষ্ণ মিশনের পৌরহিত্য তপন চক্রবর্ত্তী পূজা-অর্চনার দায়িত্ব পালন করেন। এতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পরিবার বর্গ, আশ্রমের সেবক-সেবিকা, অনাথ শিশু ও অসংখ্য ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র দে’র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন এক মানবিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবক। তাঁর আদর্শ ও মানবসেবার চেতনা থেকেই প্রতি বছর এই নর নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়।
উপস্থিত সবাই স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র দে’র আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং আদ্যাপীঠ অনাথালয় আশ্রমের সার্বিক উন্নতি ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার প্রত্যাশা জানান।
এই মানবিক আয়োজন অনাথ শিশু ও আশ্রমবাসীদের মুখে হাসি ফোটায়, আর সমাজে ছড়িয়ে দেয় সহমর্মিতা ও মানবসেবার বার্তা।