রাউজানের সার্বজনীন রাসবিহারী ধামে রাসোৎসব উপলক্ষে পাল্টা কীর্ত্তনের আমন্ত্রণ

রাউজান সুলতানপুর মুন্সিঘাটা সার্বজনীন রাসবিহারী ধামে অনুষ্ঠিতব্য রাসোৎসব উপলক্ষে আগামী ৮ নভেম্বর রাত ৯টায় পাল্টা কীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়েছে।
এই বিশেষ পাল্টা কীর্ত্তনে পরিবেশনা করবেন বিকাশ দত্ত ও জে. কে. শর্ম্মা (জনি) — দুইজনই স্থানীয় ও আঞ্চলিক কীর্ত্তনাঙ্গনে পরিচিত নাম। রাসবিহারী ধাম পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকল ভক্ত নর-নারীকে উক্ত পাল্টা কীর্ত্তন শ্রবণ ও অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
ধর্মীয় ভক্তি, আনন্দ ও ঐতিহ্যের এক মনোমুগ্ধকর সন্ধ্যা উপহার দিতে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকা জুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।