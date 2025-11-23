রাউজানে অন্নদাঠাকুরের ১৩৫তম আবির্ভাব উৎসব: ৪ দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির প্রস্তুতি

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের ১৩৫তম আবির্ভাব তিথি উদযাপনকে ঘিরে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে উত্তর গুজরা শ্রীশ্রী আদ্যাপীঠ মন্দির প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়।
মন্দির পরিচালনা পরিষদের ট্রাস্টি বরুণ মজুমদারের সভাপতিত্বে এবং ট্রাস্টি কাঞ্চন তালুকদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আশীর্বাদমূলক বক্তব্য দেন মন্দিরের প্রধান পূজারী তপন চক্রবর্তী।
সভায় জানানো হয়, আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চার দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে অন্নদাঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উদযাপন করা হবে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে গীতা পাঠ,চণ্ডী পাঠ,ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,লোকজ মেলা,প্রতিদিন দুপুর ও রাতে অন্নপ্রসাদ বিতরণ।
এছাড়া উৎসবকে কেন্দ্র করে ষোড়শপ্রহরব্যাপী মহানাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে।
সভায় বক্তব্য দেন উৎসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি আশুতোষ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সজল কর, সাবেক সভাপতি অনিল কান্তি বিশ্বাস, সাবেক কাজল কর, রাজন সেন, অখণ্ড মন্ডলীর চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন বিশ্বাসসহ অন্যান্য বক্তারা।
এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন অর্থ সম্পাদক তপন বিশ্বাস, শিক্ষক সুপক বিশ্বাস, পরিতোষ চক্রবর্তী, শিবু খাস্তগীর, দিপাল মজুমদার, তরুণ মজুমদার, শিক্ষক রবীন্দ্র সরকার, বিজয় বিশ্বাস, রাজন সেন, প্রিন্স চৌধুরী শুভ, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, অন্তু বিশ্বাস, বাপ্পু বর্মন প্রমুখ।
আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে আসন্ন এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সকল ভক্তবৃন্দ ও ধর্মপরায়ণ মানুষের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।