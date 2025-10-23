রাউজানে চিকদাইর সবুজ সংঘের উদ্যোগে শ্যামা পূজা অনুষ্ঠিত

রাউজান উপজেলাধীন চিকদাইর সবুজ সংঘের উদ্যোগে ধর্মীয় উৎসব ও ভক্তিমূলক নানা আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো শ্যামা পূজা। চারদিনব্যাপী এ পূজা উৎসবকে ঘিরে এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের পরিবেশ।
অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, মায়ের শুভ অধিবাস, সন্ধ্যা আরতি ও আরতি প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় আলোচনা সভা, ভক্তিগীতি, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় নাটক, পুরস্কার বিতরণ, মায়ের পুষ্পাঞ্জলি,মায়ের রাজভোগ নিবেদন, প্রতিমা নিরঞ্জন ও অন্নপ্রসাদ বিতরণ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি নিরঞ্জন তালুকদার। সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী, তপন মজুমদার ও দিলীপ মজুমদার। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সুমন পালিত এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক তন্ময় তালুকদার, বিমল মজুমদার ও সুজন তালুকদার (বাসু)।
সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রানা বিশ্বাস, জিকু সেন ও মাইকেল দে। অর্থ সম্পাদক ছিলেন বাবলা তালুকদার এবং সহ-অর্থ সম্পাদক বাবলু তালুকদার ও রনি বিশ্বাস। সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুমন মজুমদার (রুবেল)। সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক উজ্জ্বল দে, ও জয় দে। দপ্তর সম্পাদক তপন তালুকদার ও সহ-দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন খোকন তালুকদার ও বাদল দে সহ চিকদাইর সবুজ সংঘের অন্যান্য সকল সদস্য বৃন্দ।
উপদেষ্টা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন মিলন সেন সহ অন্যান্য উপদেষ্টা সদস্যবৃন্দ।
চারদিনব্যাপী এ শ্যামা পূজা উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজারো ভক্তের উপস্থিতিতে চিকদাইর এলাকা পরিণত হয় ধর্মীয় উৎসবের মিলনমেলায়।