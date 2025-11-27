রাউজানে বিআরসি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ

রাউজানে বজলুল রহমান চৌধুরী (বি.আর.সি) আইডিয়েল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান-২৫ বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে রাউজান উপজেলার অডিটোরিয়াম আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) অংচিং মারমা। প্রধান বক্তা ছিলেন উত্তর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি সাবের সুলতান কাজল। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক কাউন্সিলর মরহুম নুরুল আলম চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ ইফতেহারুল আলম চৌধুরী বাপ্পির সভাপতিত্বে ও শিক্ষক মুহাম্মদ আবু তালেবের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র পাল।
বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ নুরুন নবী, স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সদস্য নুরুন নাহার বেগম স্কুলের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোস্তফা হায়দার সিনিয়র শিক্ষক ইমাম হোসেন যুবদল নেতা শহীদুল ইসলাম, উত্তর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, পৌর যুবদল নেতা মুহাম্মদ রেওয়াজ, জাবের উদ্দিন জাবেদ। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন জোনায়েদ ইসলাম নাবিদ, নাদিম হোসেন সায়েম, আমান উল্লাহ আমান, শিক্ষিকা উম্মে নাঈমা, ফারজানা আকতার, শিপ্রা ধর, ঈষিতা, নাদিয়া আকতারসহ স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।
পরে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী এবং ২০২৪ সালের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে বিআরসি স্কুলে ভর্তিচ্ছু এবং ভর্তিকৃত যেসকল শিক্ষার্থী অস্বচ্ছল গরীব মেধাবী টাকার অভাবে অগ্রসর হতে পারছেনা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক কাউন্সিলর মরহুম নুরুল আলম চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ ইফতেহারুল আলম চৌধুরী বাপ্পির ব্যক্তিগত অর্থায়নে সেসকল শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেছেন। সহযোগিতা পেতে সরাসরি (01814-382528)এই নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ রহিল।