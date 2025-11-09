রাউজানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নববিবাহিত যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় বাঁশ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এহছান উল্লাহ (২৬) নামে এক নববিবাহিত ব্যবসায়ীর করুণ মৃত্যু হয়েছে। রবিবার, ৯ নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে উপজেলার ফকিরহাট সাপলংগা এলাকার মিঠা পুকুর পাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এহছান উল্লাহ রাউজান পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শাহনগর শরীফ বাড়ির মো. লোকমানের বড় ছেলে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। স্থানীয় ফকিরহাট বাজারে বাবার প্রতিষ্ঠিত ‘রাউজান সু’ নামের জুতার দোকানটি তিনিই পরিচালনা করতেন। মাত্র ২৫ দিন আগে তার বিয়ে হয়েছিল, এখনও তাঁর হাতের মেহেদির রং শুকায়নি।
প্রতিবেশী ও চাচা মাওলানা আনোয়ার হোসেন জানান, পরিবারের প্রয়োজনের জন্য বাড়ির পাশে কাঁচা বাঁশ কাটছিলেন এহছান। হঠাৎ হাতে থাকা বাঁশটি পাশের পল্লী বিদ্যুতের খোলা তারে স্পর্শ করলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে রাউজান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাউজান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ডা. অনুসেন দাশগুপ্ত জানান, “তাকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন। বিষয়টি রাউজান থানাকে জানানো হয়েছে।”
এহছানের অকাল মৃত্যুতে পুরো এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। এক মাসও হয়নি নতুন সংসার শুরু করার, এরই মধ্যে থেমে গেল এক তরুণ জীবনের সব স্বপ্ন। স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুরা ছুটে আসছেন শোকাহত পরিবারটিকে সান্ত্বনা দিতে। এই দুর্ঘটনা স্থানীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তা ঘাটতির দিকেও প্রশ্ন তুলেছে। এলাকাবাসীর দাবি, খোলা তারের ঝুঁকি দূর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে।