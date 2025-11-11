রাউজানে মালেক সিদ্দিকী মোহাম্মদপুর মুহিউল উলুম দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি নির্বাচিত

রাউজান উপজেলার ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদপুর মুহিউল উলুম দাখিল মাদ্রাসার এডহক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নিপা ট্রাভেলস এন্ড হজ্ব কাফেলার স্বত্বাধিকারী আলহাজ্ব এম এ মালেক সিদ্দিকী। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক সভাপতি মনোনয়নসহ এডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এই উপলক্ষে গতকাল সোমবার বিকেলে মাদ্রাসার সুপার ও শিক্ষকবৃন্দ নবনির্বাচিত সভাপতি আলহাজ্ব এম এ মালেক সিদ্দিকীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবু আহমেদ, সহ সুপার কাজী মোহাম্মদ আকবর, সহকারি শিক্ষক মোহাম্মদ মোর্শেদ হোসেন, সহকারি শিক্ষক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, সহকারি মৌলভী মাওলানা নুরুল আলম, সহকারি মৌলভী মাওলানা নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী, মাওলানা এনামুল হক আলকাদেরী, সহকারি শিক্ষক মোহাম্মদ রেজাউল করিম, নিতাই চন্দ্র রায়, সহকারি শিক্ষিকা নুসরাত জাহান, পূজা বণিক, ফারাহ সাবের পলি, মিনহাজ সুলতানা, সহকারি শিক্ষক মঈনুদ্দীন, মোস্তফা শরীফ, মোহাম্মদ নিজাম, নিপা ট্রাভেলস এন্ড হজ্জ কাফেলার ম্যানেজার মোহাম্মদ এসকান্দর হোসাইন প্রমুখ। এসময় নবনির্বাচিত সভাপতি আলহাজ্ব এম এ মালেক সিদ্দিকী বলেন, সকলের সহযোগিতায় মাদ্রাসার শিক্ষার মানোন্নয়নে সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।