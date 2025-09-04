রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদে মনোনয়ন তুলেছেন ৩৯৫ জন : প্রথম দিনে জমা পড়েছে ২৯টি

ঢাকাপ্রতিদিন শিক্ষাঙ্গন ডেস্ক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ এবং সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এর মধ্যে রাকসুর ২৩টি পদে ৩৯৫ জন, সিনেটের ৫টি পদে ৮৪ জন এবং হল সংসদের ১৫টি পদে ৭৫৪টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিন। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দিনে ২৯ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন মনে করছে, শেষ দিন ঘনিয়ে এলে জমাদানের সংখ্যা আরও বাড়বে।
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম জানান, সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ১৪ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৮ জন এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১০ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৮ জন, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক ৮ জন, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক ৫ জন ও সহকারী সংস্কৃতি সম্পাদক ৭ জন, মহিলা সম্পাদক ৫ জন ও সহকারী মহিলা সম্পাদক ৪ জন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ৯ জন ও সহকারী তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ৫ জন, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক ৭ জন ও সহকারী সম্পাদক ৪ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ৩ জন ও সহকারী সম্পাদক ৬ জন, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক ৩ জন ও সহকারী সম্পাদক ৪ জন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ১৩ জন ও সহকারী সম্পাদক ১১ জন মনোনয়নপত্র তুলেছেন।
কার্যনির্বাহী সদস্য পদে সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। চারটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ইতোমধ্যে ৫১ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিন হওয়ায় জমা দেওয়ার সংখ্যা তুলনামূলক কম। আমরা আশা করছি, ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদেরও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।’
প্রাধ্যক্ষ পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়েছে প্রতিটি হলের প্রাধ্যক্ষ কার্যালয় থেকে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৭টি আবাসিক হল রয়েছে-এর মধ্যে ছাত্র হল ১১টি ও ছাত্রী হল ৬টি।
হলভিত্তিক মনোনয়নপত্র বিতরণের হিসাব অনুযায়ী- জুলাই-৩৬ হলে ৪২টি, রোকেয়া হলে ৩০টি, মন্নুজান হলে ৪০টি, বেগম খালেদা জিয়া হলে ২৫টি, তাপসী রাবেয়া হলে ৩৮টি, রহমতুন্নেছা হলে ৩৫টি, শেরেবাংলা হলে ৫০টি, হবিবুর রহমান হলে ৫৩টি, মাদার বখ্শ হলে ৫০টি, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ৬২টি, মতিহার হলে ৫৫টি, বিজয়-২৪ হলে ৪০টি, সৈয়দ আমীর আলী হলে ৪৮টি, নবাব আব্দুল লতিফ হলে ৩৬টি, শহীদ শামসুজ্জোহা হলে ৪৬টি, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে ৫৪টি ও শাহ মখদুম হলে ৫০টি মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন জানায়, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর নির্ধারিত সময়ে প্রচারণা ও ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।
