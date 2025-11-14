রাঙামাটিতে ৫ম পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন ও সম্মাননা প্রদান ২০২৫ অনুষ্ঠিত

পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে ৫ম পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন ও সম্মাননা প্রদান ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ১৪ (নভেম্বর) শুক্রবার সকাল ১০ টায় চিটাগাং হিল ট্রাক্টস রাইটার্স ইউনিয়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ এর আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস রাইটার্স ইউনিয়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ এর সভাপতি কবি অংসুই মারমা’র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়।
এসময় তিনি বলেন,সম্মাননা সাধারণত লেখকের সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম, নির্দিষ্ট কোনো কাজ বা তাঁর জীবনব্যাপী অবদানের জন্য দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্টানের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক কবি মৃত্তিকা চাকমা। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস রাইটার্স ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মুকুল কান্তি ত্রিপুরা, সংস্কৃতিক সম্পাদক অভিধা চাকমা ও সংকলন সম্পাদক চিংলামং চৌধুরী’র সঞ্চালনায় এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন অত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শিশির চাকমা, কালচারাল ইনস্টিটিউট এর পরিচালক জিতেন চাকমা,রাঙামাটি জেলা পরিষদ সদস্য নাইউ প্রু মারমা,আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য ফদাং তাং রান্দাল,সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার অন্জুলিকা খিসা,প্রভাংশু ত্রিপুরা, কবি মনির আহমেদ, কবি দিনময় রওজা,সম্মাননা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা,বিপন চাকমা,আনন্দ জ্যোতি চাকমা প্রমুখ।
এসময় বক্তারা বলেন, লেখকের সাহিত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর পরিশ্রম ও প্রতিভাকে সম্মান জানানো এবং তরুণ লেখক ও সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করে। এতে চাকমা ভাষা সংস্কৃতি নিবেদিত সাধক সুগত চাকমা,কবি প্রমোদ বিকাশ কারবারি,জ্যোতি প্রভা লারমা,নিভৃতচারী কবি ও নাট্যকার অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পাহাড়ের কৃতি সাহিত্যিক,গবেষক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা ডা: মং উষাথোয়াই,কবি,গীতিকার,সুরকার মনোজ বাহাদুর গুর্খা,বিপন্ন ভাষা সুরক্ষা ও গবেষক ইয়াংঙান ম্রো কে লেখক সম্মাননা ২০২৫ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসময় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন থেকে অসংখ্য গুণী কবি, সাহিত্যিক লেখক,সাহিত্য প্রেমী মানুষ সহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন।