রাঙ্গুনিয়ায় শ্রীশ্রী রাসবিহারী ধামের উদ্যোগে ৪৩তম ষোড়শ প্রহরব্যাপী রাস মহোৎসব উদযাপন

রাঙ্গুনিয়া শ্রীশ্রী রাসবিহারী ধামের উদ্যোগে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৩তম সর্বজনীন ষোড়শ প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রী রাস মহোৎসব। গত ৩ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী এই মহোৎসবে অনুষ্ঠিত হয় লীলা কীর্তন, ধর্মীয় মহাসম্মেলন, লীলা প্রদর্শনী ও মহানাম যজ্ঞ সংকীর্তনসহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান।
পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল— মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বালন, সমবেত গীতাপাঠ, ধর্মীয় সংগীতাঞ্জলি, নৃত্যানুষ্ঠান, পদাবলী কীর্তন, লীলা কীর্তন, নৃত্যনাটিকা, শুভ অধিবাস, ধর্মীয় আলোচনা সভা, শ্রীশ্রী রাস পূজা, ঠাকুরের রাজভোগ নিবেদন ও অন্নপ্রসাদ বিতরণ।
মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করেন ভক্ত প্রবর অনিল মজুমদার। পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করেন অর্পিতা গুপ্তা, ধর্মীয় লীলা কীর্তন পরিবেশন করেন দিবাকর শিয়ালী, এবং সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় ও আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যনাটিকা পরিবেশন করে নটরাজ নৃত্য একাডেমি।
শ্রীশ্রী তারকব্রহ্ম মহানাম শুভ অধিবাস কীর্তন পরিবেশন করেন সাধন চক্রবর্তী, এবং শুভ অধিবাসের পৌরহিত্য করেন শ্রী পাবন গৌর হরি দাস।
ধর্মীয় আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী মেখল শ্রীশ্রী পুন্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ শ্রীধর চৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী এবং বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপাদ রামানন্দ গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, প্রধান পূজারী, শ্রীশ্রী পুন্ডরীক ধাম।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রী রাসবিহারী ধাম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নির্মল কান্তি চৌধুরী।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি অরুণ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি বিকাশ চন্দ্র কর, সহ সভাপতি নটন কুমার বিশ্বাস, সহ সভাপতি টিটু সেন, সাধারণ সম্পাদক সেবুব্রত রায় চৌধুরী (সেবু), অর্থ সম্পাদক সুমন মজুমদার (মুন্না), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোপাল তালুকদারসহ পরিচালনা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজারো ভক্তদের উপস্থিতিতে এই শ্রীশ্রী রাস মহোৎসব রূপ নেয় এক মহামিলন মেলায় পরিনত হয়।