রাজনীতির নামে সন্ত্রাস-জমি দখল চলবে না, খোরশেদুল আলম

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ও আহ্বায়ক কমিটির সিনিয়র সদস্য খোরশেদুল আলম বলেছেন, “বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে অবিচল। জনগণের মুক্তির জন্য ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচিই এই দেশকে সুশাসন, ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথে নিয়ে যাবে।”
আজ বৃহস্পতিবার (২৩ আক্টোবর) বিকালে আনোয়ারা উপজেলার চাতরী ইউনিয়নে কালাবিবি দীঘি মোড় এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন।
তিনি বলেন, বিএনপি পরিবার ঐক্যবদ্ধ ভাবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে করবে। দেশের স্বার্থে, দলের স্বার্থে বিএনপির তৃনমূলের নেতাকর্মীরা সর্বদা সচেষ্ট। আমি এলাকার মানুষের সাথে আছি, দল যদি আমাকে মনোনয়ন দেয়, আমি এই আনোয়ারা-কর্ণফুলী উপজেলাকে মডেল উপজেলা হিসেবে পরিণত করবো। এ সময় উপজেলা বিএনপির নেতা কর্মীরা তার সাথে গণসংযোগে অংশ নেন।
তিনি আরো বলেন, রাজনীতির নামে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা যাবে না। রাজনীতির নামে জমি দখল করা যাবে না। না-হলে যে যেমন রোগী, তাঁকে সেইভাবে চিকিৎসা করা হবে।
তিনি আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি জনগণকে আহ্বান জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির ডাঃ বাবর,মোহাম্মদ রাশেদ,আবু তাহের,মাওলানা আবুল বশর,এনাম,মানিক,জাহেদ, উপজেলার কৃষক দল সদস্য রাশেদ, উপজেলা যুবদল নেতা ইঞ্জিনিয়ার মামুন,সোলেমান ,সুমন ,মোঃ জামাল স্থানীয় বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।