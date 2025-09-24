রাজবাড়ীতে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ২

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : রাজবাড়ী সদর উপজেলার কল্যাণপুরে দাঁড়িয়ে থাকা মালবোঝাই পিকআপের পেছনে একটি ট্রাকের ধাক্কায় দিলে ওই পিকাপের চালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি মোঃ শামীম শেখ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কল্যাণপুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, কুষ্টিয়া সদরের পারখানা ত্রিমোহনীর মনসুর মোল্লার ছেলে নাজমুল (৩৫) ও পশ্চিম মৌজমপুরের শাহিন মোল্লার ছেলে কাওসার (৩০)।
জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের রাজবাড়ী সদর উপজেলার কল্যাণপুরে ঢাকামুখি ঢাকা মেট্রো ড-১১-৭৬৭৬ সবজি বোঝাই পিকআপ (মিনি) ট্রাক দাঁড়িয়ে চাকা পরিবর্তন করছিল। এ সময় পেছন দিক থেকে এসে চাল বোঝাই ট্রাকটি (ঢাকা মেট্রো ট-১৬-৭৭১৯) দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে ওই পিকআপের চালক ও তার সহকারী নিহত হন। পরে খবর পেয়ে আহলাদিপুর হাইওয়ে থানা পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।