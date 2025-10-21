‎রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপির স্থানীয় ক্লাবে দূর্বৃত্তদের ভাংচুর

রাজশাহীর দূর্গাপুরে বিএনপির একটি ক্লাব ঘরে ভাংচুর চালিয়েছে দূর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) রাত সাড়ে দশটার দিকে উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের পালশা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, গতকাল বিকেলে ব্যারিস্টার রেজাউল করিমের উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় পালশা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে । প্রায় ২ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে শান্তিপূর্নভাবে শেষ হয় অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার চারঘন্টা পর পালশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন স্থানীয় বিএনপির একটি ক্লাবে ভাংচুর চালানো হয়।
এ বিষয়ে নওপাড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মতিন বলেন,বর্তমানে বিএনপির নামধারী বিগত আ.লীগ সরকারের দোসররা রাতের আধারে ক্লাব ঘরে থাকা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান, চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবি ভাংচুর করে এবং ক্লাবে থাকা চেয়ারগুলো ভেঙে ফেলে। তবে এর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয় বিএনপির প্রকৃত ত্যাগি নেতাদের উপর।
স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির সাধারন সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম বলেন, বিএনপির মধ্যে বিভেদ ছড়াতে এই দুষ্কৃতকারীরা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও বিচার দাবি করছি। ওয়ার্ড সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মাহাবুর মন্ডল বলেন, যার শহীদ জিয়ার আদর্শকে বুকে ধারন করে তারা কখনো শহীদ জিয়া, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাংচুর করতে পারে না। যারা ভাংচুর করেছে সবাই আ.লীগের দোসর। ওয়ার্ড কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা বলেন, যারা আ.লীগের সময়ে সুবিধাভোগী তারাই পরিকল্পিত ভাবে হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।