‎রাজশাহী দুর্গাপুরে সংরক্ষিত ইউপি সদস্য বরখাস্ত

রাজশাহী দুর্গাপুর উপজেলার ৭ নং জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রুপালী খাতুন দায়ীত্বশীল পদ থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পদকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ও দুর্গাপুর উপজেলা সহকারি কমিশানার (ভূমি)’র বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন, ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশকে মারধর, বিভিন্ন অফিসারের নামে-বেনামে মিথ্যা অভিযোগ এবং ভিডাব্লিউবি’র চাল প্রদানে অফিসারদের বাধা প্রদানের অপরাধে সংরক্ষিত ইউপি সদস্য রুপালী খাতুনকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়।
গত সোমবার (১০ নভেম্বর) স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের উপ-সচিব মোঃ সামিউল মাসুদ স্বাক্ষরিত একটি আদেশের মাধ্যমে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ৪৬.০০.৮১০০.০০০.০১৭.২৭.০০০৪.২৫-৮৮৫/১(৭) নং স্বারকে রাজশাহী জেলা প্রশাসক ও দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তরের চিঠি সূত্রে জানা গেছে, ৭ নং জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রুপালী খাতুন দায়ীত্বশীল পদ থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পদকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ও দুর্গাপুর উপজেলা সহকারি কমিশানার (ভূমি)’র বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন, ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশকে মারধর, বিভিন্ন অফিসারের নামে-বেনামে মিথ্যা অভিযোগ এবং ভিডাব্লিউবি’র চাল প্রদানে অফিসারদের বাধা প্রদান করেন। এ সকল ঘটনায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইউপি সদস্য রুপালী খাতুনের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হয়।
তারই প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় ইউপি সদস্য রুপালী খাতুনের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগটি আমলে নিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯-এর ৩৪(৪) (খ) (ঘ) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। ইউপি সদস্য রুপালী খাতুনের কর্মকান্ড অপরাধমূলক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯-এর ৩৪(৪) (খ) (ঘ) ধারা মোতাবেক তাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের আদেশটি পালনের জন্য রাজশাহী জেলা প্রশাসক ও দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আদেশ দেয়া হয়।
এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাবরিনা শারমিন বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।