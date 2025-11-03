‎রাজশাহী-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল। আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরে দলের প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে ৩০০ আসনে অন্তত ৫টি জরিপ চালান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এরপর তিনি সাংগঠনিক টিমের মতামত নেন। যেখানে বেশি সংকট মনে হয়েছে, সেখানে নিজে অথবা স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে সমাধান করার চেষ্টা করেন। সর্বশেষ, গত ২৬ ও ২৭ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ৩০০ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করেন তারেক রহমান।
উল্লেখ্য, রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থীর বিগত দিনের ইতিহাস বলছে ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির প্রয়াত নেতা এ্যাডভোকেট নাদিম মোস্তফা দুই বার সংসদ সদস্যের দায়ীত্ব পালন করেন। এরপর ২০০৮, ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পান পুঠিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল।