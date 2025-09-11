রাজাপুরের বাইপাস মোড়ে “গণ শৌচাগার “নির্মানের দাবীতে মানববন্ধন

ঝালকাঠির রাজাপুরের প্রাণকেন্দ্র বাইপাস মোড়ে জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে গণ শৌচাগার নির্মানের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর এগারোটার দিকে বাইপাস মোড় যাত্রী ছাউনির সামনে প্রায় ঘন্টা ব্যপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানবন্ধনে ব্যবসায়ী ও স্থানীয় অর্ধশত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারা অভিযোগ করেন বাইপাস মোড় একটা জনগুরুত্বপূর্ণ এলাকা এখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ যাতায়াতে করে থাকে। এখান থেকে বাংলাদেশের সকল প্রান্তের গাড়ি যাওয়া আসা করে। এমন একটা স্থানে পাবলিক টয়লেট নেই যা নিয়ে প্রশাসনের কোন মথাব্যথা নেই। শুনি পাবলিক টয়লেটের জন্য বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু অদৃশ্য কারনে আবার শুনি বরাদ্দের টাকা ফেরত গেছে।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি নেতা সুমন হক জুয়েল,এনসিপি’র রাজাপুর উপজেলার সভাপতি শাহারিয়ার সাকিল,সাংবাদিক ক্লাবের সভাপতি আঃ রহিম রেজা, গণমাধ্যম কর্মী মঈনুল হক লিপু প্রমুখ। এ সময় বক্তারা বলেন, রাজাপুর উপজেলা বাইপাস মোড় একটা অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ব্যস্ত এলাকায় একটা পাবলিক টয়লেট নেই। যে কারনে ভোগান্তির স্বীকার হন দূর দূরান্ত থেকে আশা মানুষরা বিশেষ করে নারী ও স্কুল কলেজের ছাত্রীরা। অনেক সময় স্থানীয়দের বাসায় ঢুকলে স্থানীয় ও পথচারীর মধ্যে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমরা একাধিকবার শুনছি এই বাইপাস মোড়ে গণশৌচাগার নির্মানের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে জায়গায় নির্ধারন করে বালু ফেলা হয়েছে । কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তির কারনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
কিন্তু এবার আর তা হতে দেওয়া হবে না আমরা আজকে এখানে মানববন্ধন করেছি ইউওনও অফিসে স্মারক লিপি জমা দিব তাতেও যদি কাজ না হয় আমার ডিসি অফিসে যাব স্মারক লিপি জমা দিব।