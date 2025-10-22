রাজাপুরের বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঝালকাঠির রাজাপুরে গালুয়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২২ অক্টোবর ) সন্ধায় কানুদাসকাঠি এলাকায় সেনা সদস্য ফারুক এর বাড়ীর সামনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ(শাহজাহান)। বিশেষ অতিথি ছিলেন ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি আলমগীর খলিফা, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সোহরাব খলিফা,শহিদুল ইসলাম, ৭নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য শ.ম রিয়াজ আহমেদ প্রমুখ। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুজ্জামান পনির।
সভায় বক্তারা বলেন,আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলাকায় উন্নয়ন করতে চাই। দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে কোনো দ্বিধা দন্দ না থাকে এ জন্য সবাইকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সকল দ্বিধা দন্দ ভুলে যে ধানের শীষ নিয়ে আসবে তাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে।সভায় সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
৯ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি রানা খানের সঞ্চলনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ ফলিফা।