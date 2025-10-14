রাজাপুরের শুক্তাগড় ইউনিয়নে সেলিম রেজার পক্ষ থেকে ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজাপুর উপজেলার শুক্তাগড় ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি’র সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা’র পক্ষ থেকে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এ লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্তাগড় ইউনিয়নের বলারজোর বাজার, চর কেওতা স্কুল, জগৈরহাট বাজার ও জগৈরহাট ত্রিপল্লী স্কুলসহ বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের হাতে ৩১ দফার লিফলেট তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর উপজেলা ছাত্রদলের নেতা মোঃ মুসা হাওলাদার নিপু, শুক্তাগড় ইউনিয়ন বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম রফিক, বাবুল মল্লিক, মজিবুর রহমান, যুবদল নেতা জামাল ফকির, মোঃ আবুসালেহ, মোঃ মারুফ হোসেন, ছাত্রদল সহ-সভাপতি সফিউল আলম খান, শ্রমিকদল নেতা মোকাম্বেল হাওলাদারসহ ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
মুঠোফোনে সেলিম রেজা জানান, দেশনায়ক তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নই হবে ন্যায়, সমতা ও গণতন্ত্রভিত্তিক নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা। এ লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ধারাবাহিকভাবে এই প্রচার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তিনি ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) মনোনয়ন চেয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তিবি আশা বাদি যে দল তাকে মুল্যায়ন করবে।