রাজাপুরে অনুষ্ঠিত হলো ইনডোর ওয়ান নাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট

ঝালকাঠির রাজাপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ইনডোর ওয়ান নাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫। নানা রঙে সজ্জিত মাঠে রাতভর চলা এই প্রতিযোগিতায় গোপাল–উজ্জ্বল জুটি দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে শিরোপা জিতেছেন। ফাইনাল ম্যাচে তারা নজরুল–ঝুটি জুটিকে ২–০ সেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন।
টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল অংশ নেয় এবং প্রতিটি ম্যাচ নক–আউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। খেলার প্রতিটি ধাপে দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতামুখর মনোভাব পুরো জায়গাটিকে পরিণত করে প্রাণবন্ত এক ক্রীড়াঙ্গনে। পুরো টুর্নামেন্টটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন রাজাপুর থানার ইনচার্জ মো. সেলিম উদ্দিন। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ম্যাচ পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ ও শুভকামনা জানান প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মো. আবদুল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী অভিজিৎ মজুমদার, এবং জাইকার কর্মকর্তা মো. ইমরান আলী। অতিথিরা বলেন, এ ধরনের ক্রীড়া আয়োজন তরুণ সমাজকে সুস্থ বিনোদন ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টুর্নামেন্ট শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয় এবং আয়োজকরা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এমন ক্রীড়া উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানান।