রাজাপুরে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্ভোধন

ঝালকাঠির রাজাপুরে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের গাজীরহাট বিদ্যালয়ের মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা ও ঝালকাঠি -১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত উদ্বোধনী খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
টুর্নামেন্টের উদ্ধোধক ছিলেন পুটিয়াখালী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাইফুল আহাদ রুবেল গাজী। সভাপতত্বি করেন গালুয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম টুটুল গাজী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর ও কাঠালিয়া বিএনপির বিভিন্ন স্থরের নেতাকর্মীরা।
উদ্ভোধনী খেলায় রাজাপুর বাঘরি নিউ স্পোটিং ক্লাব ও পুটিয়াখালী মিরেরহাট স্পোটিং ক্লাব মুখোমুখি হয়। খেলা উপভোগ করেন হাজারো ফুটবল প্রেমী দর্শক।
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্মরণে টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে আরাফাত রহমান কোকো ক্রীড়া সংসদ ও গাজীরহাট যুব সমাজ।