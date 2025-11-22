রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:০৯ পূর্বাহ্ন
রাজাপুরে একসাথে বিএনপি’র তিন মনোনয়ন প্রত্যাশীর গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

এম খায়রুল ইসলাম পলাশ, ঝালকাঠি
শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫, ১০:৫৭ অপরাহ্ন

ঝালকাঠির রাজাপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাস্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর–কাঠালিয়া) আসনের তিনজন মনোনয়ন প্রত্যাশী। শনিবার বিকেলে বাদুরতলা বাজার,বাঘরী বাজার,ডাকবাংলো মোর সহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা , সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান।

এ সময় পথসভায় বক্তব্যে সেলিম রেজা বলেন, তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের রূপরেখা, মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার রোডম্যাপ। এই দফাগুলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ঝালকাঠি-১ আসনে আমরা একত্রে তিনজন মনোনয়ন প্রত্যাশী কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে মানুষকে পাশে থাকতে চাই।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজী ৩১ দফায় কৃষকদের জন্য ও স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে তারেক রহমানের যে পরিকল্পনা আছে তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিএনপির মনোনয়ন প্রসঙ্গে কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আপনারা যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নিবেন যার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এবং যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে মানুষের সঠিক প্রত্যাশা পূরণ হয়। বিগত দিনে সব জায়গায় একই ব্যক্তির নাম দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে মাদকের মাধ্যমে যুব সমাজকে ধ্বংস করেছে। আগামী দিনে সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য কাজ করতে সবার ধানের শীষে ভোট দিতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মতিউর রহমান টুকু, সাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কাজী হাবিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দীলিপ, মঠবাড়ী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আবুল কালাম হায়দার সিকদার, মঠবাড়ি ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিম গাজি, শ্রমিকদল নেতা রফিকুল ইসলাম খান, মাসুদ তালুকদার, উপজেলা ছাত্রদল নেতা মুসা হাওলাদার নিপু, শাহাদাৎ তালুকদার সহ রাজাপুর ও কাঠালিয়ার বিভিন্ন স্থরের নেতাকর্মীরা।


