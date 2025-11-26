রাজাপুরে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

ঝালকাঠির রাজাপুরে মাদার অব ডেমোক্রিসি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝালকাঠি -১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা’র ব্যাবস্থাপনায় রাজাপুর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। নৈকাঠি বাজার এলাকায় সেলিম রেজার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. নুর হোসেন, উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সিকদার, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মতিউর রহমান টুকু, সাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দীলিপ, মঠবাড়ী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আবুল কালাম হায়দার সিকদার, মঠবাড়ী ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিম গাজি, তাঁতীদলের সাধারণ সম্পাদক কবির শিকদার, শ্রমিক দল নেতা মাসুদ তালুকদার, রফিকুল ইসলাম খান, উপজেলা ছাত্রদল নেতা মুসা হাওলাদার নিপু,শাহাদাৎ তালুকদার, শুক্তাগড় ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন সহ বিভিন্ন স্থরের নেতাকর্মীরা। এ ছাড়াও উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন স্থরের নেতাকর্মী ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মোনাজাত পরিচলনা করেন মাওলানা মো: মনিরুজ্জামান ও মাওলানা কেরামত আলী। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।