রাজাপুরে খালে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের একদিন পরে কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার

ঝালকাঠির রাজাপুরে নিখোঁজের একদিন পরে কলেজ ছাত্র শামীম হোসেন (২০) এর লাশ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে পুটিয়াখালি বাজারের দক্ষিণমাথায় ঝালোবড়ি এলাকায় শামীম এর নিজের বাড়ির সামনের খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। শামীম ওই এলাকার গাছ ব্যবসায়ী মোঃ মানিক এর ছেলে। তিনি বড়ইয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। এর আগে শুক্রবার দুপুরে খালে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয় শামীম।
স্থানীয়রা জানায়,প্রতিদিনের মতো শুক্রবার দুপুরেও শামীম খালে গোসল করতে নামেন। এ সময় মাছ ধরার চুঙ্গা তুলতে গিয়ে হঠাৎ খালের গভীর পানির স্রোতে তলিয়ে যান শামীম। পরে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল ও স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পায়নি। শুত্রæবার শামীম যেখানে গোছল করতে নেমেছিলো সেখান থেকে শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে পানির নিচে তার লাশ খুঁজে পায় শামীম এর স্বজন ও স্থানীয়রা।
নিখোঁজের স্বজনরা জানান, শামীম সাতার জানতেন, তবে তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন। পানিতে নেমেই শামীম অসুস্থ হয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।