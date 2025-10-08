রাজাপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

“আমি কন্যাশিশু স্বপ্নগড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝালকাঠির রাজাপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনা সভা ও ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনী সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জীবনদক্ষতা প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহন নেয়া আঠারো’তে পদার্পণ করা ৩৩ জনকে “স্বপ্নসারথি গ্র্যাজুয়েট” হিসেবে সম্মাননা ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আয়শা ছিদ্দিকা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রিফাত আরা মৌরি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাহমুদুল হাসান,উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা মোঃ জাহাঙ্গীর,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সঞ্জীব চন্দ্র মজুমদার, জাইকা কর্মকর্তা ইমরান খান, রাজাপুর ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনী সুরক্ষা কর্মসূচির অফিসার (সেলপ)মিতা মিত্র। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক ও প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।