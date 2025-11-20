রাজাপুরে তারেক রহমানের জন্মদিন পালিত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৬১ তম জন্মদিন উপলক্ষে তার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি ও ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা’র আয়োজনে নৈকাঠি বাজার এলাকায় তার নিজ কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. নুর হোসেন, উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সিকদার, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মতিউর রহমান টুকু, সাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কাজী হাবিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক দীলিপ মেম্বার, উপজেলা তাতীদল সাধারণ সম্পাদক কবির সিকদার,মঠবাড়ী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আবুল কালাম হায়দার সিকদার, মঠবাড়ি ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিম গাজি, শ্রমিকদল নেতা রফিকুল ইসলাম খান, মাসুদ তালুকদার,শুক্তাগড় ইউনিয়ন বিএনপি নেতা বেলায়েত হোসেন হাওলাদার, উপজেলা ছাত্রদল নেতা মুসা হাওলাদার নিপু, শাহাদাৎ তালুকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দেশ নায়ক তারেক রহমানের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয় এবং উপস্থিত সকলের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।