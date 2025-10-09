রাজাপুরে তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা’র লিফলেট বিতরণ করলেন সৈকত

ঝালকাঠির রাজাপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা’র লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গনসংযোগ করেছেন ঝালকাঠি -১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা গোলাম আজম সৈকত। বৃহস্পতিবার (০৯ অক্টোবর ) সকাল থেকে শুরু উপজেলার বড়ইয়া, উত্তমপুর, পালট, মধ্য বড়ইয়া, চল্লিশ কাহনিয়া, চুনপুরি, মঠবাড়ি ও বড়ইয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও গনসংযোগ করেন এবং পথসভায় অংশ নেন। এ সময় তিনি তৃণমূল নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
গনসংযোগ কর্মসূচিতে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। শোভাযাত্রার পুরো পথজুড়ে মোটরসাইকেলে শ্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন ও নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় দোকানদার সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দিয়ে ধানের শীষে ভোট চান তিনি।
লিফলেট বিতরনে সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গোলাম আজম সৈকত বলেন, আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করে এই দেশকে স্বৈরাচার খুনী হাসিনার অপশাসন থেকে স্বাধীন করেছি। অনেক ভাইকে গুম ও হত্যা করা হয়েছে,অনেক ভাইকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে , কারাগারে থাকতে হয়েছে বছরের পর বছর। আজকে সময় এসেছে দেশ গড়ার।তাই সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইতে আপনাদের কাছে এসেছি। এ সময় গোলাম আজম সৈকত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানে জন্য দোয়া চায় এবং তাদের পক্ষ থেকে সকল’কে সালাম জানায়।