রবিবার, ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:২০ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
বিজট্রেড ভেঞ্চারসের সঙ্গে কমিউনিটি ব্যাংকের সমঝোতা ত্রয়োদশ নির্বাচন সামনে রেখে রূপগঞ্জে যুবদল–শ্রমিক দলের উঠান বৈঠক সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচন হবে: প্রেস সচিব সালথার কাউলিকান্দা গ্রামে বিএনপির নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত রাজাপুরে দাঁড়ি পাল্লার সর্মথনে জামায়াতে ইসলামী’র গণমিছিল এটিই আমার শেষ নির্বাচন, আর ভোট চাইতে আসব না: নাছির চৌধুরী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বহু বছরের আন্দোলনের পর এখন সময় এসেছে ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ পুনর্গঠন করা: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ১২ তারিখ ধানের শীষের জয় নিশ্চিত করে ঘরে ফিরবে: লোহাগাড়ায় পথসভায় আমির খসরু আনোয়ারায় কৃষক দলের উদ্যোগে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত জামায়েতে ইসলাম ক্ষমতা আসলে জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র গঠন করা হবে: কেন্দ্রীয় শিবির সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম ঠাকুরগাঁওয়ে ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর মহড়া ফুলপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-মাদকসহ দুই-২ নির্বাচন স্থগিতবিষয়ক অপপ্রচারে কান না দেওয়ার অনুরোধ ইসির ভাণ্ডারিয়ায় শামীম সাঈদীর নির্বাচনী শেষ জনসভা অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: এডভোকেট শাহ্ ওয়ারেছ আলী মামুন নৌবাহিনীর জন্য আধুনিক জরিপ জাহাজ ক্রয়ে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য চুক্তি সই সুনামগঞ্জ-০৪ আসনের ভাগ্য বদলে মুফতী পলাশীর ৩১ অঙ্গীকার সুনামগঞ্জে ভোটকেন্দ্রে চুরি: সিসি ক্যামেরাসহ সরঞ্জাম উধাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সালথা থানা পুলিশের মহড়া মুন্সিগঞ্জে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনের নির্বাচনী জনসভা নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে মুন্সীগঞ্জে প্রশাসনের প্রেস কনফারেন্স নবীনগরে গণসংহতি আন্দোলন বাংলাদেশ মাথাল মার্কা প্রতীকে ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন নাহিদা জাহান সালথায় ১১ দলীয় জোট প্রার্থীর প্রচারণায় বাধা ও হামলার অভিযোগ মতলব উত্তরের মোহনপুর ইউপি চেয়ারম্যান কাজী মিজানুর রহমানের পিতার ইন্তেকাল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিডিআর এর নাম পুনর্বহাল করা হবে : তারেক রহমান জাতীয় নির্বাচনে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যেকোনো অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার গাছে গাছে আমের মুকুল সুভাস ছড়াচ্ছে ঘ্রাণ কারাগারের ৯৩% বন্দি ভোটে অংশ নেননি ভোটের নিরাপত্তায় আজ থেকে সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন নির্বাচনে মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৭ লাখ, নারী ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ
/ বরিশাল

রাজাপুরে দাঁড়ি পাল্লার সর্মথনে জামায়াতে ইসলামী’র গণমিছিল

এম খায়রুল ইসলাম পলাশ, ঝালকাঠি
রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৭:৪৯ অপরাহ্ন

ঝালকাঠি-১ আসনের (রাজাপুর-কাঠালিয়া) জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. ফয়জুল হকের দাঁড়ি পাল্লা প্রতীকের সর্মথনে রাজাপুরে নির্বাচনী গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজাপুর পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু হয়ে গণমিছিলটি শহরের প্রদান প্রদান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষে পথসভায় মিলিত হয়।এ সময় জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ঝালকাঠি -১ আসনের প্রার্থী ডা.ফয়জুল হক, ঝালকাঠি জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, রাজাপুর উপজেলার আমির কবির হোসেন সহ রাজাপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পথসভায় বক্তব্যে রাখেন ঝালকাঠি জেলা আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান। এ সময় তিনি বলেন, জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও একটি সৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে জামায়াতে ইসলামী রাজাপুর-কাঠালিয়ায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে।


এই বিভাগের আরো খবর
এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান হলেন রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান মো.লিয়াকত আলী খাঁন মুকুল
বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না: অ্যাডভোকেট আলাল
বাংলা হবে আফগান আমরা হবো তালেবান এটা জামায়াতে ইসলামীর স্লোগান: মেজর হাফিজ
ঝালকাঠিতে আনসার ও ভিডিপির নির্বাচনী প্রস্তুতিমূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত
ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া হবে: ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম
ভোটকেন্দ্র দখলের যেকোনো অপচেষ্টা শক্ত হাতে প্রতিরোধের আহ্বান জানালেন ডা.শফিকুর রহমানের

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin