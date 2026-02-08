রাজাপুরে দাঁড়ি পাল্লার সর্মথনে জামায়াতে ইসলামী’র গণমিছিল

ঝালকাঠি-১ আসনের (রাজাপুর-কাঠালিয়া) জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. ফয়জুল হকের দাঁড়ি পাল্লা প্রতীকের সর্মথনে রাজাপুরে নির্বাচনী গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজাপুর পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু হয়ে গণমিছিলটি শহরের প্রদান প্রদান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষে পথসভায় মিলিত হয়।এ সময় জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ঝালকাঠি -১ আসনের প্রার্থী ডা.ফয়জুল হক, ঝালকাঠি জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান, রাজাপুর উপজেলার আমির কবির হোসেন সহ রাজাপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পথসভায় বক্তব্যে রাখেন ঝালকাঠি জেলা আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান। এ সময় তিনি বলেন, জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও একটি সৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে জামায়াতে ইসলামী রাজাপুর-কাঠালিয়ায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে।