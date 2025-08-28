রাজাপুরে নবাগত ইউএনও’কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালেন যুবদল ও ইসলামি আন্দোলন

ঝালকাঠির রাজাপুরে নবাগত (ভারপ্রাপ্ত) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহিরুল ইসলাম’কে ফুলেল জানিয়েছেন উপজেলা যুবদল ও ইসলামি আন্দোলনের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. মাসুম বিল্লাহ পারভেজ, যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান পনির, তরিকুল ইসলাম তরুন, ওমর ফারুক সুমন,আবু সায়েম আকন, জাবের আল রাসেল, সদস্য সচিব সৈয়দ নাজমুল হকসহ যুবদলের নেতাকর্মীরা।
অপরদিকে ইসলামি আন্দোলন রাজাপুর উপজেলার সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সংগঠনের নেতারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের ঝালকাঠি জেলার সহ-সভাপতি মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ফয়জী, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা ইব্রাহিম আল হাদী, উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বাইজিদ হক ফরাজী, শ্রমিক আন্দোলনের রাজাপুর উপজেলার সভাপতি মুহাম্মদ হুমায়ুন আহমদ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের রাজাপুর উপজেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বেলাল হাবশী, অর্থ সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ, গালুয়া ইউনিয়ন সভাপতি ডা. আল আমিন খান, বড়ইয়া ইউনিয়ন সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।
শুভেচ্ছা বিনিময়কালে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নবাগত ইউএনও জহিরুল ইসলামকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজাপুরের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।