রাজাপুরে বালু ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি করে হামলা, মটর সাইকেল ভাংচুরের অভিযোগ

ঝালকাঠির রাজাপুরে এক বালুর ব্যবসায়ীর কাছে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে তার পকেটে থাকা নগদ টাকা ছিনতাই এবং মটরসাইকেল ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে। শুত্রুবার সকাল আনুমানিক ১০ টার দিকে উপজেলার চড় গালুয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, চাড়াখালি এলাকার মৃত আব্দুল কাদের আকনের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান কামাল (৪৮) গত ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে চরখালী বাজার থেকে পালসার মোটরসাইকেলে যোগে বাড়ি ফেরার পথে হামলার শিকার হন। এসময় একই উপজেলার নিজ গালুয়া এলাকার মৃত কুদ্দুস সিকদারের ছেলে রবু সিকদার (৪০) এবং বড় গালুয়া এলাকার মোঃ ইউসুফ হাওলাদারের ছেলে কামাল হাওলাদার (৩৮) কামাল এর পথরোধ করে বালু ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান কামাল’কে বলে ওই এলাকায় বালু ফেলতে হলে তাদেরকে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হবে। তিনি রাজি না হওয়ায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে লাঠিসোটা দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। এতে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলাফুলা জখম হয়। এ সময় তার কাছে থাকা ৪২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং তার মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করে রবু ও কামাল। এ সময় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। এ ঘটনায় তিনি রাজাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
এ বিষয়ে জানতে রবু সিকদারকে ফোন দিলে তিনি বলেন, যেখানে ঘটনা ঘটছে যেখানে সেখানে গিয়ে জানেন কি হয়েছিলো।
রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”