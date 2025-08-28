রাজাপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফল করতে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা ও পথসভা

ঝালকাঠির রাজাপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফল করার লক্ষে বর্ণাঢ্য মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রতন দেবথান ও উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মোস্তাফা আনোয়ার পাশা নিপু’র নেতৃত্বে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা বিএনপির প্রধান কার্যলয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু করে বড়ইয়া ও গালুয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
এ সময় চুনপুরী, উত্তমপুর বাজার,বড়ইয়া বাজার,পুটিয়াখালি বাজার ও গালুয়া বাজারে পথসভা করে নেতৃবৃন্দ। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রতন দেবথান। এ সময় তিনি বলেন আমরা রাজাপুর উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে আপনাদের সালাম ও দাওয়াত দিতে এসেছি। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর রাজাপুরে প্রতিষ্ঠাবার্ষীকি অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা সবাই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করবেন।
উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রতন দেবনাথ জানান, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর উপজেলা শহরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানকে সফল করতে পর্যায়ক্রমে উপজেলার ছয় ইউনিয়নে এ ধরনের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।
শোভাযাত্রা থেকে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. তালুকদার আবুল কালম আজাদ,নাসিম উদ্দিন আকন এর সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে নেতাকর্মীরা নানা স্লোগান দেন। এতে বিপুল সংখ্যক মোটরসাইকেল আরোহী নেতাকর্মী ও সমর্থক অংশ নেন। শোভাযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে সংগঠিত হয়ে দলকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান স্থানীয় নেতারা।