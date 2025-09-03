রাজাপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সেলিম রেজার নেতৃত্বে শোভাযাত্রা

ঝালকাঠির রাজাপুরে পৃথক পৃথক ভাবে বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী নিউইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপি’র সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা’র নেতৃত্বে নৈকাঠি থেকে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের নিয়ে শোভাযাত্রা বের করেন। শোভাযাত্রা ও র্যালি রাজাপুর বাইপাস মোড়ে এসে শেষ হয়ে সমাবেশে যোগ দেন হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও তার সমর্থক নেতা কর্মীরা। সমাবেশে বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএনপির নেতৃত্ব দেন দেশ নায়ক তারেক রহমান। আপনারা যারা বিএনপি’কে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাবতেছেন তারা ভুল করতেছেন। আগামী সংসদ নির্বাচনে দেশ নায়ক তারেক রহমান এই আসনে যাকে মনোনয়ন দিবে তাকেই আমরা নির্বাচিত করবো। আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু আমরা প্রতিশোধ পরায়ণ না। আমরা দলকে সুসংগঠিত করে আগামীতে এই আসনটিকে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশ নায়ক তারেক রহমান’কে উপহার দিবো।