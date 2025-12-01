রাজাপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নূর হোসেনের উদ্যোগে খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতার জন্য দোয়া-মিলাদ

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মোঃ নূর হোসেনের উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । আজ সোমবার বিকেলে উপজেলা সদরের থানা জামে মসজিদে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মোঃ নূর হোসেন সহ উপজেলা বিএনপি, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশনেত্রীর রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনার জন্য উপজেলা, জেলাসহ দেশবাসীর নিকট দোয়া কামান করা হয়েছে। আশা করি বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থ্য হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন এবং তার নেতৃত্বেই দল পরিচালিত ও আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ।