রাজাপুরে ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ১৪ নভেম্বর, সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজির উদ্যোগে প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. আব্দুল হাকিম আকন এর স্মরণে আগামী শুক্রবার(১৪ নভেম্বর) দিনব্যাপী একটি বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।
এ কর্মসূচি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গালুয়া বাজারের গালুয়া ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। ক্যাম্পে বিশেষ করে বাত জ্বর ও বাত ব্যথা বিষয়ক চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে রোগী দেখবেন দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলামসহ অন্তত ২০ জনের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল।
মহতী উদ্যোগের আয়োজক ব্যারিস্টার মঈন ফরোজি বলেন, “আমরা প্রয়াত ডা. আব্দুল হাকিম আকন স্যারের স্মৃতিকে স্মরণীয় রাখতে মানুষের পাশে থাকতে চাই। চিকিৎসা সেবা মানুষের মৌলিক অধিকার— এই বিশ্বাস থেকেই এ আয়োজন।” এ বিষয়ে আজ সোমবার রাতে সাংবাদিকদের নিয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ব্যারিস্টার মঈন ফরোজি।স্থানীয় জনগণকে এ মেডিকেল ক্যাম্প থেকে সেবা গ্রহণের আহ্বান জানান। রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করা যাবে রাজাপুরের বাদল (০১৭১৫৪৫১৮১২) এবং কাঠালিয়ার বাদশা (০১৭৯৪২৯৩০৩৮) এর সঙ্গে।