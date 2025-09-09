রাজাপুরে রোলা নেছারিয়া দাঃ মাদ্রাসার “ম্যানেজিং” কমিটির সভাপতি হলেন নুর হোসেন

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার রোলা নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এ্যাড. মো ঃ নুর হোসেন। আজ মঙ্গলবার (০৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মাদ্রাসার হলরুমে উৎসব মূখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহন শেষে প্রিজাইডিং অফিসার নির্মল সরকার এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
নির্বাচনে সর্মমোট ভোটার ছিলো ৯ জন। এর মধ্যে রাজাপুর উপজেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. মোঃ নুর হোসেন ৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন এবং প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী বিএনপি নেতা নাসিম উদ্দিন আকন ২ ভোট পেয়ে পারাজিত হয়েছেন।
ফলাফল ঘোষণা শেষে নাসিম উদ্দিন আকন বলেন, আমি নির্বাচনে সন্তেষ্ট। আপনারা আপনাদের এলাকার সন্তান’কে নির্বাচিত করেছেন তাই আমি আশা রাখি আগামীতে আপনাদের মাদ্রাসার উন্নয়ন হবে। আপনারা আমাকেও ২ টি ভোট দিয়েছেন তাই আমিও আপনাদের সাথে থাকবো এবং মিলেমিশে কাজ করবো।
ম্যানেজিং কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি এ্যাড. নুর হোসেন বলেন, এই নির্বাচনে আমি জয়ী হয়েছে তার পরেও আমার প্রতিদ্বন্ধী যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি রাজাপুরের সন্তান,রাজাপুরের বিএনপি নেতা তাকে এবং এলাকার সকল’কে নিয়েই আমি কাজ করবো। শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী’কে সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করবো। সবাই সম্মলিত ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে রোলা নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসাকে একটি মডেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রুপ দিবো ।
ফলাফল ঘোষণার পরে নবনির্বাচিত সভাপতি এ্যাড.নুর হোসেন’কে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঝালকাঠি-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী নিউইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও ঝালকাঠি – ১ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা গোলাম আজম সৈকত।