রাজাপুরে শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মোটরসাইকেল শোডাউন

জুলাই গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের ফাঁসির দাবিতে ঝালকাঠির রাজাপুরে বিক্ষোভ মিছিল-মোটরসাইকেল শোডাউন ও পথসভা করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধায় ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা’র নেতৃত্বে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে নৈকাঠি থেকে একটি মোটরসাইকেল শোডাউন বের হয়ে রাজাপুরের বিভিন্ন সড়ক প্রদিক্ষণ করে উপজেলা মার্কেট এর সামনে শেষ হয়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথ সভায় বক্তব্য রাখেন হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট নুর হোসেন, মঠবাড়ি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আবুল কালাম হায়দার সিকদার প্রমুখ।
বক্তারা জানান, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের জানমাল রক্ষা করতে নেতাকর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দিতে হবে। কোথাও কোন প্রকার বিশৃংখলা করা হলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নেতার্মীরা মাঠে থাকবে।