রাজাপুরে সেলিম রেজা’র পক্ষ থেকে ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির সভাপতি ও ঝালকাঠি -১ আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা’র পক্ষ থেকে দেশনায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রাজাপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. নূর হোসেন, সাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাবিব গাজি,সাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপি নেতা দিলিপ মেম্বার,সাতুরিয়া ইউনিয়ন যুবদল নেতা মোঃ সুমন জোমাদ্দার,ছাত্রদল নেতা মুসা হাওলাদার নিপু, মাসুদ তালুকদার, শুক্তাগড় ইউনিয়ন বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম ও বাবুল মল্লিক সহ বিভিন্ন স্থরের নেতা কর্মী কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।