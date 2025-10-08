রাজারহাটে কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নে আলোচনা ও গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান

“আমি কন্যাশিশু স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি”— এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই দিনে “পার করেছি আঠারো, পেরিয়ে যাব পাহাড়ও”— এ স্লোগান নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ব্র্যাকের স্বপ্নসারথি গ্র্যাজুয়েশন সেশন-২০২৫।
বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৃথকভাবে ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচি (সেলপ) এর আয়োজনে স্বপ্নসারথি গ্র্যাজুয়েশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল ইমরানের সভাপতিত্বে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জয়ন্তী রানী দুটি অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে সভাপতিত্ব ও বক্তব্য রাখেন। বক্তারা কন্যাশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃত্বে সচেতনতা এবং বাল্যবিয়ের কুফলসহ দু’টি বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে ব্র্যাক সেলপ কর্মসূচির গ্র্যাজুয়েশনপ্রাপ্ত ২২ জন কিশোরীকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহারসহ সনদ প্রদান করা হয়। এসময় সহকারী সমাজসেবা কর্মকর্তা ববিতা খাতুন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আয়শা সিদ্দিকা, উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা কপিল উদ্দিন, সেলপ কর্মসূচি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, কমিউনিটি অর্গানাইজার মোসাম্মত রুমানা আক্তারসহ কিশোরী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।