রাজারহাটে ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

রাজারহাটে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় রবি মৌসুমে শাকসবজির উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র–প্রান্তিক কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আল-ইমরান। এ সময় তিনি কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রণোদনার সঠিক ব্যবহারে উৎসাহিত করেন।
অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছাঃ সাইফুন্নাহার সাথী, ভারপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা হৈমন্তী রানী, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ মাইদুল হাসান ও মোঃ ফেরদৌস আহমদসহ স্থানীয় কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুন্নাহার সাথী জানান, রবি শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই শতাধিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সবজি বীজ, ১০ কেজি করে ডিএপি সার ও ১০ কেজি করে এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে। এসব উপকরণে বেগুন, শসা, কুমড়াসহ বিভিন্ন সবজির বীজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কৃষি কর্মকর্তারা জানান, এ উদ্যোগ ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক চাপ কমাবে এবং স্থানীয়ভাবে সবজি উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।